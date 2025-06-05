ثيو هيرنانديز يتجاهل الهلال لعيون أتلتيكو مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - شبكة دي مارزيو الإيطالية أفادت بأن ثيو يفضل الانتقال إلى الروخي بلانكوس والعمل مع الأرجنتيني دييجو سيميوني على فكرة الذهاب إلى الدوري السعودي واللعب لصفوف الهلال تحت إمرة المدرب الجديد سيموني إنزاجي.

ولا يمانع ميلان فكرة بيع عقد ثيو للأتليتي، لكنه لا يريد الحصول على أي لاعب من النادي المدريدي في صفقة تبادلية، ويرغب فقط في الحصول على مقابل مادي لبطاقة اللاعب.

ويضغط أتلتيكو من أجل الوصول بالصفقة لبر الأمان، علماً بأن النادي الإسباني تقدم بعرض، لم تكشف الشبكة عن قيمته المالية، لكن الروسونيري يراه ضعيفاً للغاية.

من جهته، بدأ الهلال يفكر في خيارات أخرى بعيداً عن ضم ثيو، حيث يضع عينه على هارتمان، ظهير فينورد الهولندي، بعدما انسحب النادي السعودي من مفاوضات ضم نجم الميلان.