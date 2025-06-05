أرسنال يتحرك لإفساد خطة برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - صحيفة تايمز البريطانية أفادت قبل عدة أيام بوجود محادثات بين ممثلي بارتي وبرشلونة، في ظل عدم وجود بوادر لتجديد عقد اللاعب، الذي يبلغ من العمر 31 عاماً، مع المدفعجية.

وأكد أرسنال أنه يتفاوض في الوقت الحالي لتجديد عقد بارتي، الذي يصل لخط النهاية في آخر يونيو الجاري، ما يعد ضربة قوية لخطط برشلونة، خاصةً في ظل وجود رغبة لدى اللاعب في الاستمرار داخل ملعب الإمارات.

وأفاد النادي الإنجليزي بأنه سيتم الإعلان عن كل شيء بخصوص بارتي، ضمن لاعبين آخرين يستهدف النادي تجديد عقودهم في الفترة الحالية، بمجرد الاتفاق على كافة التفاصيل.

يشار إلى أن بارتي ارتبط أيضاً بإمكانية العودة إلى الأتليتي، لكن لا يبدو أن فكرة خروجه من الفريق اللندني ستكون سهلة، في ظل رغبة المدرب ميكيل أرتيتا في الحفاظ على تواجده ضمن تشكيلته في الفترة المقبلة.