تير شتيجن يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - تير شتيجن قال، في تصريحات لقناة ZDF الألمانية عن مستقبله” لديّ قناعة أني سأكون في برشلونة في العام القادم، الآن أنا مع المنتخب، والتواجد هنا شيء رائع بحق، حصلت على فرصة رؤية الزملاء من جديد، شعور رائع”.

وبخصوص الحديث حول كون النادي يضعه في السوق في الفترة الحالية، قال” لم يخبرني أحد من النادي بأي شيء من هذا القبيل، هناك العديد من الأشياء تقال دوماً، والتعليق على كل شيء دائماً أمر صعب، أنا هنا وأعلم أني باق في النادي”.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير إسبانية عن تحدث الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، مع جارسيا لإقناعه بفكرة الانتقال للفريق، بينما يؤكد تير شتيجن أنه لم يحصل على أي معلومة من النادي بخصوص مستقبله.

ويحمي تير شتيجن عرين ألمانيا في مواجهة البرتغال، مساء الأربعاء، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بملعب أليانز أرينا، حيث عاد لتشكيلة المانشافت بعد غيابه لفترة طويلة بداعي الإصابة.