رسمياً.. تشيلسي يعلن تعاقده مع ليام ديلاب

عدن - ياسمين عبد العظيم - وعزف ديلاب لحن التألق في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي، وسجل 12 هدفاً مع إيبسويتش، ليترشح بعد ذلك لجائزة أفضل لاعب شاب في 2025 بإنجلترا.

وعبر اللاعب عن بالغ سعادته بالانتقال إلى تشيلسي، بقوله” انتقلت إلى ناد أرى أنه سيكون رائعاً لتطوري وتحسني كلاعب، أتفهم مكانة تشيلسي ومسار من ينتقل إليه”.

وأضاف ديلاب، في تصريحات لموقع البلوز الرسمي” أتمنى أن أحقق أشياء مذهلة في تشيلسي، مع مساعدة الفريق على الفوز بالمزيد من الألقاب”.

يشار إلى أن ديلاب لعب في الموسم قبل الماضي رفقة هال سيتي، ليسجل ثمانية أهداف مع النمور، وينتقل بعدها لإيبسويتش تاون، الذي كان صاعداً حديثاً للبريميرليج.

وكلفت صفقة التعاقد مع ديلاب خزينة تشيلسي مبلغاً يصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني.