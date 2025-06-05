ريال مدريد يحسم صفقة فرانكو ماستانتونو

عدن - ياسمين عبد العظيم - وأفادت شبكة Tyc الأرجنتينة بأن النادي الملكي سيتعاقد مع اللاعب من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ريفر بليت، ووصفت الصفقة بأنها تامة، حيث يتبادل الناديان الوثائق اللازمة للتوقيع في الفترة الحالية.

ويرغب النادي الملكي في الإعلان عن التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني في نهاية الأسبوع الجاري، على أن يكون متاحاً لكتيبة المدرب تشابي ألونسو في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

وأشارت الشبكة إلى أن ألونسو تحدث بالفعل مع اللاعب وأخبره بدوره في الفريق وأنه يريده في الريال بأسرع وقت ممكن، ليبتعد اللاعب عن خيار الذهاب إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي كان يقود السباق لضم اللاعب لفترة من الوقت، قبل أن يحسم فرانكو الأمور بالتأكيد على رغبته في الانتقال للميرينجي.

من جانبها، أكدت إذاعة كادينا سير الإسبانية على حدوث التواصل بين ألونسو وماستانتونو يوم الأربعاء عبر مكالمة هاتفية مطولة، كانت حاسمة في وصول الصفقة لبر الأمان.