اعتراف صريح من بيدري عن كيليان مبابي قبل قمة فرنسا وإسبانيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - وقال بيدري، في تصريحات صحفية على هامش اللقاء” إيجاد الطريقة لإيقاف مبابي تبدو صعبة للغاية، إنه واحد من اللاعبين الكبار، وهذه النوعية من اللاعبين لديها القدرة على ابتكار أشياء جديدة في الميدان”.

وأضاف بيدري” سيكون من الصعب جداً إيقاف مبابي، نحن نتحدث عن واحد من أفضل اللاعبين على مستوى العالم”.

وعن ترشيحاته للفائز بالكرة الذهبية، قال” أحتفظ برأيي لنفسي حتى ينتهي كل شيء، الأهم في الوقت الحالي هو مصلحة الفريق وليس الأفراد”.

وبخصوص دوري الأمم، قال” احتفلت بالفوز باللقب من قبل لكني لم أشارك، وأريد أن أتوج باللقب هذه المرة ليكون خير ختام للموسم”.

واعترف بيدري بأنه كان يمكن أن ينتقل للعب في صفوف بايرن ميونخ الألماني قبل نحو 5 سنوات، وعن ذلك قال” صحيح كان هناك إمكانية للانتقال للبايرن، لكن حبي وعشقي لبرشلونة غير مشروط دوماً”.