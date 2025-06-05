أول تعليق من إنزاغي عقب توليه تدريب الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، على توليه تدريب الهلال، قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2025.

إنزاغي عبر عن سعادته بخوض تجربة جديدة، مؤكدًا أن قيادة الزعيم تمثل خطوة مهمة في مسيرته، وذلك خلال تصريحات صحفية، حيث قال:

-“إنها بداية جديدة، وأنا سعيد بخوض هذه التجربة”.

-“كنت دائمًا أرغب في خوض تجربة تدريب خارج إيطاليا، تمامًا كما كنت أرغب في العمل داخلها. والهلال يمثل بالنسبة لي فرصة عظيمة في مسيرتي المهنية”.

-“أعرف الهلال جيدًا، فقد سبق أن خضنا مباريات في المملكة سواء مع لاتسيو أو إنتر ميلان، وأتابع الكرة العربية عن كثب”.

-“أتابع الهلال بتعاطف خاص، خاصةً مع وجود سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، الذي أعرفه جيدًا”.

-“هناك تطور كبير في الكرة السعودية، بوجود فرق قوية مثل الهلال، النصر، والاتحاد، وهو ما يجعل هذه التجربة أكثر حماسة وتحديًا”.