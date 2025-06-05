كم سيكلف توقيع السيتي مع ريندرز؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – لم يعد انتقال تياني ريندرز لمانشستر سيتي سرًا، بعد أن اتفقت كل المصادر الموثوقة على قرب الإعلان الصفقة في الأيام القليلة القادمة.

وجاء انتقال ريندرز للسيتي بعد سعي حثيث من النادي الإنجليزي للتعاقد معه، خاصةً وأن الاتفاق تم بعد تجديد عقده مباشرةً مع ميلان.

وكشف موقع فوتبول إيطاليا عن قيمة انتقال النجم الهولندي للسيتي، حيث ستكلف الصفقة خزينة النادي الإنجليزي نحو 55 مليون يورو، وسترتفع مع الإضافات إلى 75 مليون يورو.