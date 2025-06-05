مارتينيز: هدف ألمانيا غير صحيح.. والبرتغال تستحق أكثر من ذلك

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، على عدم أحقية الهدف الأول للمنتخب الألماني في المباراة التي جمعتهما بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتأهل منتخب البرتغال إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه، عقب الفوز على ألمانيا بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الأربعاء، على ملعب “أليانز أرينا”.

وقال مارتينيز في تصريحات لصحيفة “أبولا” البرتغالية عقب المباراة: “علينا أن نستمتع بهذا الفوز، فقد فزنا لأول مرة في ألمانيا، كنا استثنائيين من الناحية التكتيكية، وقد تحسن أداؤنا أمام المرمى عن الشوط الأول، لقد كان فوزًا جماعيًا”.



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وأكمل: “هناك العديد من الأمور التي يجب إتقانها إذا أردنا اللعب بروح قتالية عالية ضد ألمانيا، كان بإمكاننا الاستحواذ على الكرة بشكل أكبر، لكن المساحات كانت متوفرة، ولم نستغلها بالشكل الأمثل”.

وانتقد مارتينيز أداء طاقم التحكيم قائلًا: “لم نستحق أن نستقبل هدفًا، ولا أفهم لماذا لم يكن خطأ”.

وأتم المدرب الإسباني تصريحاته قائلًا: “نريد أداءً آخر بشخصية تظهر قوة هذا القميص، تاريخ كرة القدم البرتغالية مثير للاهتمام للغاية”.

