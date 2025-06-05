الريال يبحث عن مهاجم بمواصفات خوسيلو … وماذا عن رونالدو؟!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ وجه الصحفي ميغيل سيرانو نصيحة هامة إلى ريال مدريد، بشأن المهاجم الصريح الذي يرغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقاﻻت الصيفية الحالية.

سيرانو قال خلال تصريح له عبر إذاعة أوندا ثيرو التالي:

“إذا كان الريال بحاجة إلى مهاجم بنفس مواصفات خوسيلو، لو كنت مكانهم سوف أحضر كريستيانو رونالدو”.

الأمر المؤكد حسب مختلف النقاد في الوسط المدريدي أن عودة رونالدو إلى الميرنجي تبدو مستبعدة، فعلى الرغم من استمرار تألق الدون حتى الآن، إلا أنه يبلغ من العمر 40 عامًا وحالته البدنية قد لا تسمح له باللعب في المستوى العالي على مدار موسم كامل، إضافة إلى راتبه السنوي المرتفع للغاية، فمن المستحيل أن يدفع النادي الملكي ذلك الراتب للاعب متقدم في السن بغض النظر عن اسمه أو تاريخه.