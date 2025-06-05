شتيغن يتألق أمام أنظار فليك

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- لفت مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى منتخب ألمانيا، الأنظار بأدائه اللافت خلال مواجهة البرتغال التي انتهت بخسارة المانشافت 2-1، في مباراة شهدت متابعة دقيقة من هانزي فليك، مدرب برشلونة، لتقييم جاهزية حارس فريقه.

ورغم غيابه عن شارة القيادة التي ارتداها جوشوا كيميش، قدّم شتيغن أداءً مميزًا في مركزه كخيار أول، بعد اعتزال مانويل نوير، وكان أبرز ما قدمه تصدٍ مزدوج مذهل في الدقائق الأخيرة لتسديدتين خطيرتين من مسافة قريبة، عكس فيهما سرعة رد فعله ومستواه العالي.

ورغم أن النتيجة لم تكن في صالح المنتخب الألماني، فإن تدخلات شتيغن ساهمت في الحد من الأضرار، وأكدت أحقيته بمواصلة الدفاع عن عرين ألمانيا في المرحلة المقبلة.