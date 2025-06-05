رسميًا: إنزاغي مدربًا للهلال – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أعلن نادي الهلال، تعاقده رسميًا مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، ليتولى قيادة الفريق الأول قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية 2025.

النادي نشر عبر حسابه على منصة “x”، مقطع فيديو يظهر فيه إنزاغي وهو يقول: “أنا سيموني إنزاغي، واليوم بدأت قصتي مع نادي الهلال”.

الزعيم يستعد لمواجهة مرتقبة أمام ريال مدريد في الجولة الأولى من دور المجموعات بمونديال الأندية، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو المقبل.