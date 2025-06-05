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أرقام تير شتيغن أمام البرتغال

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  • أرقام تير شتيغن أمام البرتغال 1/2
  • أرقام تير شتيغن أمام البرتغال 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- قدم حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيغن أداءً مميزًا أمام البرتغال رغم خسارة منتخب ألمانيا 2-1 على ملعب أليانز أرينا، في ذهاب نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وفيما يلي أبرز أرقامه خلال المباراة:

التقييم: 6.1

عدد اللمسات: 64

الأهداف المُستقبلة: 2

أهداف متوقعة تم منعها (xG prevented): -0.09

التصديات: 4

التمريرات إلى الثلث الأخير: 4

التمريرات الصحيحة: 41 من 49 (84%)

التمريرات الطويلة المكتملة: 11 من 18 (61%)

فقدان الاستحواذ: 8

الارتقاءات العالية: 3

استعادة الكرة: 12

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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