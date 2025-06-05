أرقام تير شتيغن أمام البرتغال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- قدم حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيغن أداءً مميزًا أمام البرتغال رغم خسارة منتخب ألمانيا 2-1 على ملعب أليانز أرينا، في ذهاب نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام