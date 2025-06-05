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شكرا لاهتمامكم بخبر أرقام تير شتيغن أمام البرتغال والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- قدم حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيغن أداءً مميزًا أمام البرتغال رغم خسارة منتخب ألمانيا 2-1 على ملعب أليانز أرينا، في ذهاب نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.
وفيما يلي أبرز أرقامه خلال المباراة:
التقييم: 6.1
عدد اللمسات: 64
الأهداف المُستقبلة: 2
أهداف متوقعة تم منعها (xG prevented): -0.09
التصديات: 4
التمريرات إلى الثلث الأخير: 4
التمريرات الصحيحة: 41 من 49 (84%)
التمريرات الطويلة المكتملة: 11 من 18 (61%)
فقدان الاستحواذ: 8
الارتقاءات العالية: 3
استعادة الكرة: 12