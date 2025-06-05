الإعلام الإسباني يرفع شعار “تخفيف الضغوطات” قبل مواجهة فرنسا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث الصحفي إيدو بيدال عن المباراة التي ستجمع اليوم بين منتخبي إسبانيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية.

إيدو قال خلال تصريحات له عبر إذاعة أوندا ثيرو التالي:

“من الرائع جدًا أن نفوز دائمًا”.

“لكن لا ينبغي علينا وضع هذه البطولة على قدم المساواة مع كأس أمم أوروبا”.

هي إشارة منه إلى أن خسارة المنتخب الإسباني للقب دوري الأمم لن يكون أمرًا كارثيًا، بحكم أن قيمة تلك البطولة أقل بكثير من اليورو أو كأس العالم.