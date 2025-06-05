مدرب العراق: 180 دقيقة تفصلنا عن كأس العالم

عدن - ياسمين عبد العظيم - دعا غراهام أرنولد مدرب العراق لاعبيه إلى اللعب بعقلية الفوز، عند مواجهة كوريا الجنوبية غداً الخميس، في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويحتلّ منتخب العراق المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، متخلّفاً بفارق نقطة عن الأردن الثاني، و4 نقاط عن كوريا الجنوبية المتصدّرة.

قال أرنولد: “علينا أن ندخل مواجهة كوريا الجنوبية غداً في ملعب البصرة بعقلية الفوز أولاً. تعرفت على جميع اللاعبين أثناء التدريبات التي أجريت في معسكر البصرة. نحن جاهزون للمباراة”.

وأضاف: “تفصلنا 180 دقيقة عن المونديال. لدينا ثلاثة طرق للتأهل لكأس العالم؛ التأهل المباشر من المجموعة الثانية، والتأهل من الملحق، ونصف الملحق أيضاً”.

وأكد أرنولد: “متعطش لرؤية الجمهور الداعم لنا في ملعب المباراة، غداً سننطلق من أجل التأهل المباشر والفوز”.

وتابع: “عملنا على تحليل أداء منتخب كوريا الجنوبية بالتفصيل. استغرق الأمر ساعات طوال. إنه فريق جيد للغاية”.