رسمياً.. إنزاغي يتولى تدريب الهلال السعودي

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الهلال السعودي تعاقده مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي اليوم الأربعاء بعد نهاية فترته مع إنتر ميلان، ليخلف البرتغالي جورجي جيسوس.

ونشر حساب الهلال بمنصة إكس صورة تشويقية لعلمي النادي وإيطاليا، وتبعه فيديو للمدرب الأنيق وهو يقول: “اليوم بدأت قصتي مع الهلال”.

ووصل إنزاغي السعودية اليوم والتقط صوراً تذكارية مع رئيس الهلال فهد بن نافل سربتها بعض وسائل الإعلام السعودية والإيطالية قبل الإعلان الرسمي.

وتشير تكهنات إلى أن إنزاغي سيحصل على 30 مليون يورو سنوياً في النادي السعودي، وستكون مباراته الرسمية الأولى ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية يوم 18 يونيو الجاري.

واختتم إنزاغي مسيرة مميزة مع إنتر استمرت 4 سنوات بهزيمة قاسية 5-0 أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع الأسبوع.