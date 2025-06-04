معلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر

عدن - ياسمين عبد العظيم - اتضحت هوية المعلق الرياضي الذي سيتولى مهمة التعليق على مباراة الزمالك وبيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر، المقرر إقامته مساء غدًا الخميس.

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز على أرضية استاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس مصر لموسم 2024-2025، في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.

وكتب خليف، عبر صفحته على “فيس بوك”: “سأكون معكم في التعليق على النّهائي الكبير كأس مصر، الزمالك وبيراميدز، الساعة 21:30 (بتوقيت تونس) على ملعب القاهرة الدولي، من سيتوّج بكأس مصر؟”.



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ويأمل الزمالك في إنقاذ موسمه بالفوز بلقب كأس مصر، بعد خسارته في بطولتي الكونفدرالية وكأس الرابطة، وحلوله في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري.

في المقابل، يخوض بيراميدز المباراة بثقة عالية، بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا لأول مرة، طامحًا لإضافة لقب الكأس إلى إنجازاته، علمًا بأنه يعتبر حامل اللقب في الموسم الماضي على حساب زد.

وكان الزمالك قد تأهل للنهائي بفوزه 2-1 على سيراميكا كليوباترا، بهدفي عبد الله السعيد وأحمد سيد “زيزو”، بينما استطاع بيراميدز الوصول للمباراة النهائية، بعد الفوز على البنك الأهلي، برباعية نظيفة.

