تشكيلة فرنسا المتوقعة أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - يتجدد الموعد المثير بين فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، في مواجهة ثأرية بامتياز، بعد حوالي عامٍ من سقوط “الديوك” على يد “لاروخا” في نصف نهائي اليورو.

يحتضن ملعب شتوتغارت بألمانيا المواجهة الثامنة تاريخياً بين المنتخبين على ملعب مُحايد. في المواجهات السبع السابقة تفوقت فرنسا بأربعة انتصارات مقابل انتصارين لإسبانيا وتعادل واحد.

والتقى المنتخبان إجمالاً في 37 مباراة، فازت إسبانيا بـ17، مقابل 13 فوزاً لفرنسا، وحسم التعادل 7 مباريات.

ولُعبت آخر مباراة بين إسبانيا وفرنسا في يوليو 2024 ضمن نصف نهائي “اليورو”، والتي احتضنها ملعب “أليانز أرينا” بألمانيا أيضا، حيث سجّل لبطل أوروبا لامين يامال وداني أولمو، بينما سجّل لوصيف بطل العالم راندال كولو مواني.

ووفقا لشبكة RMC الفرنسية، فإن ديدييه ديشان سيعتمد على خط هجوم مثالي يضم عثمان ديمبيلي وديزيري دوي الفائزين بدوري الأبطال، إضافة إلى كيليان مبابي، بينما سيلعب مايكل أوليز كصانع ألعاب متقدم على ثنائي الوسط مانو كوني وأدريان رابيو.

وسيواجه دفاع فرنسا تحدياً صعباً ضد هجوم إسبانيا الناري بقيادة المتألق لامين يامال.

حارس المرمى: مايك مينيان

الدفاع: كليمون لينغليت، إبراهيما كوناتي، بيير كالولو، ثيو هيرنانديز.

الوسط: أدريان رابيو، مانو كوني، مايكل أوليز.

الهجوم: عثمان ديمبيلي، ديزيري دوي، كيليان مبابي.