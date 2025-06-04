الزمالك: مستمرون في التصعيد ضد الأهلي وزيزو.. ونتعجب من الرد السريع لـ اتحاد الكرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - علق أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على خطاب اتحاد الكرة المصري، بشأن موعد انتهاء عقد لاعب الفريق، أحمد سيد زيزو.

وأخطر اتحاد الكرة مسؤولي الزمالك، أن نهاية الموسم ستكون غدًا 5 يونيو، مع انتهاء مباراة الفريق الأبيض أمام بيراميدز في نهائي الكأس.

طالع| عاجل | “مُخالفة صريحة”.. أول رد رسمي من الزمالك على خطاب اتحاد الكرة بشأن زيزو



وقال المتحدث الرسمي باسم الزمالك، إن كل التفسيرات القانونية تتعارض مع لوائح اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أن الموسم الكروي لم ينتهِ بعد، وأن كأس الرابطة جزء لا يتجزأ من نهاية الموسم.

وأضاف سالم، في تصريحات لبرنامج “زملكاوي” على شاشة قناة نادي الزمالك: “بيان الزمالك لا يتفق مع قرار اتحاد الكرة، بأن الموسم ينتهي مع نهاية كأس مصر”.



وتابع: “ليس من الطبيعي أن يرحل أي لاعب قبل 1 يوليو، لأن الموسم الكروي لم يُختتم بعد، وهذا ما تؤكده لائحة اتحاد الكرة التي تعتبر كأس الرابطة ضمن السياق الرسمي للموسم”.

وأبدى سالم دهشته من سرعة رد اتحاد الكرة في ملف انتهاء الموسم، قائلاً: “أتعجب من سرعة استجابة اتحاد الكرة في هذه القضية، على عكس بطء الاستجابة في قضايا وقرارات سابقة أكثر حساسية”.

الزمالك: هدفنا الحفاظ على حقوقنا

وشدد المتحدث الرسمي للزمالك على استمرار التصعيد في قضية أحمد سيد زيزو والنقاط الثلاث الخاصة بلقاء الأهلي، قائلاً: “سنواصل التصعيد القانوني سواء لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو المحكمة الرياضية الدولية، دفاعًا عن حقوق النادي”.

وأشار سالم إلى الحالة المعنوية المرتفعة داخل صفوف الفريق استعدادًا لنهائي كأس مصر، موضحًا: “اللاعبون يعيشون حالة من التركيز الشديد، والمعنويات مرتفعة لحصد لقب الكأس، ومجلس الإدارة قام بصرف جزء من المستحقات لتحفيز الفريق قبل المواجهة المنتظرة”.

