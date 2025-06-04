فيديو | فيرتز يسجل هدف ألمانيا الأول أمام البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أحرز فلوريان فيرتز، هدف ألمانيا الأول في شباك منتخب البرتغال، في منافسات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويواجه منتخب ألمانيا خصمه البرتغال، في إطار مواجهات بطولة دوري الأمم الأوروبية، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “أليانز أرينا”.

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وتمكن فلوريان فيرتز، من تسجيل الهدف الأول للمنتخب الألماني في الشوط الثاني بحلول الدقيقة 48.



هدف أصحاب الأرض جاء بتمريرات متبادلة بين فيرتز وجوشوا كيميتش، الذي نجح في إرسال تمريرة عرضية رائعة، ليتمكن فيرتز من وضع الكرة بالرأس في شباك منتخب البرتغال.

الفائز من هذه المباراة، سيلاقي المتأهل من مواجهة إسبانيا وفرنسا، في نهائي دوري الأمم الأوروبية، يوم الأحد المقبل، على ملعب “أليانز أرينا”.