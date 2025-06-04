كريم فؤاد: أداء الأهلي لن يكون مفاجئًا في كأس العالم.. وسنتوكل على الله أمام ميسي

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف كريم فؤاد لاعب فريق الكرة بـ الأهلي، موقفه من العودة للملاعب في الفترة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها، موضحًا رأيه في مشاركة المارد الأحمر بـ كأس العالم للأندية.

وقال فؤاد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “الأهلي”: “حاليًا أصبحت جاهزًا وسليمًا 100%، منذ أكثر من شهر أتدرب مع الفريقين وكنت جاهزًا في آخر مباراتين بالدوري، لكن ظروف المباريات والضغط كانا سبب عدم مشاركتي”.

وتابع: “الأهم بالنسبة لنا هو تحقيق الفوز في آخر مباريات الدوري، واعتبرناها مواجهات كؤوس”.



وبسؤاله متى شعرت أن الدوري أصبح قريبًا من الأهلي؟، أجاب: “بعد تعادلنا مع بيراميدز، وبعد هدف أحمد رضا، شعرت أن الدوري قريب، هذا الهدف أعطانا أملًا كبيرًا”.



بعثة الأهلي تطير إلى أمريكا استعدادًا لـ كأس العالم للأندية

وواصل: “المباريات في كأس العالم للأندية مختلفة، العالم كله يشاهدك، وترفع اسم النادي وسط العالم أجمع، وتبرز اسم نادينا على المستوى العالمي، كل مباراة في كأس العالم للأندية لها أهميتها بالنسبة لنا، ولا نخاف من أي خصم”.

وزاد: “المباراة الافتتاحية في كأس العالم للأندية هي المفتاح، وستعطينا دافعًا قويًا، لكن كل مباراة لها أهميتها، جميع المباريات صعبة ومهمة”.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنتر ميامي، يوم 15 يونيو الجاري، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، حيث يقع المارد الأحمر في مجموعة تضم بورتو وبالميراس إلى جانب فريق ليونيل ميسي.

وأوضح: “ميسي (لاعب إنتر ميامي الحالي) هو نجم الكرة، لكن توكل على الله وسلم أمرك له، لدينا مجموعة جيدة، وفي كل مركز لاعبون على أعلى مستوى، وقادرون على تحقيق إنجاز، ونتوقع أن نقدم أداءً جيدًا يعكس اسم وشخصية الأهلي، وليس مفاجئًا”.

واختتم: “البطولة قد تكون مليئة بالمفاجآت، وهذا وارد جدًا، والأندية العربية في كأس العالم للأندية استعدت بشكل جيد، ومن الصعب توقع طرفي النهائي في مونديال الأندية”.

