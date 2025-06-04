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قائمة المفاجآت.. أعلى 10 لاعبين قيمة في عام 2025

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – شهدت قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية هذا العام الكثير من التغيرات في الترتيب بعد الأداء الذي قدموه في الموسم الماضي.

وجاء الأمر الوحيد والثابت في القائمة، بمحافظة الثلاثي فينيسيوس جونيور ولامين يامال وجود بيلينغهام على مراكزهم أول وثاني وثالث الترتيب على التوالي.

في حين تراجع النرويجي إرلينغ هالاند للمركز الرابع، وحل كيليان مبابي في المركز الخامس.

كما شهدت قائمة ترانسفير ماركت لاعبين جدد مثل فلوريان فيرتز وفيديريكو فالفيردي.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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