تشكيلة السعودية المتوقعة ضد البحرين بتصفيات كأس العالم

عدن - ياسمين عبد العظيم - يواجه منتخب السعودية نظيره البحريني غداً الخميس، في واحدة من أبرز مباريات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

يحتلّ “الأخضر” المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، ومن خلفه البحرين بالمركز الخامس برصيد 6 نقاط.

ويحتاج زملاء القائد سالم الدوسري إلى الفوز على البحرين، ثم أستراليا في الجولة العاشرة، لضمان التأهل المباشر لمونديال كندا وأميركا والمكسيك.

ويتطلع الأحمر البحريني للبناء على تتويجه بلقب كأس الخليج بالكويت يناير الماضي، بالمحافظة على فرصة خوض الملحق المؤهل إلى المونديال.

ويُتوقع أن يدفع هيرفي رونار مدرب السعودية بالتشكيلة المثالية المتاحة، خاصة بالاعتماد على الثلاثي الهجومي الدوسري وفراس البريكان وعبد الله الحمدان.

وعلى الأرجح سيقود مصعب الجوير، أفضل لاعب واعد في دوري روشن السعودي لموسم 2024-2025، خط الوسط بجانب الثنائي محمد كنو وعلي الحسن.

تشكيلة السعودية المتوقعة أمام البحرين:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: علي مجرشي، علي لاجامي، حسان تمبكتي، سلطان الغنام.

الوسط: محمد كنو، علي الحسن، مصعب الجوير.

الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان، عبد الله الحمدان.