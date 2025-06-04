صفقة الريال… أول مطالب فابريغاس مع الإنتر

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- اقترب سيسك فابريغاس من تولي تدريب إنتر ميلان، ليكون خلفًا لسيموني إنزاغي الذي أعلن النادي الإيطالي رحيله متجهًا إلى الهلال السعودي.

وأكد الصحفي سانتي أونا أن فابريغاس اتفق بالفعل على الشروط الشخصية مع النيراتزوري، في انتظار إنهاء الاتفاق مع ناديه الحالي كومو.

وبحسب مصادر مقربة من المفاوضات، فإن أول طلبات فابريغاس في مشروعه الجديد مع الإنتر هو التعاقد مع نيكو باز، اللاعب الذي يتطلع ريال مدريد للتعاقد معه، والذي سبق له الإشراف عليه في كومو.

لكن ريال مدريد، الساعي لضم الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو، لم يحسم موقفه بعد من مستقبل باز، الذي يلعب في نفس المركز، في ظل متابعة من بيريز وتشابي ألونسو للملف.

الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تقرير مستقبل النجم الأرجنتيني الأصل، بين البقاء في مدريد أو الانضمام لفريق فابريغاس المرتقب.