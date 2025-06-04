البنك الأهلي يهزم إنبي في الوقت القاتل بنصف نهائي كأس الرابطة

عدن - ياسمين عبد العظيم - حقق فريق البنك الأهلي الفوز على منافسه إنبي، بنتيجة 2-1، في لقاء أقيم في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

والتقى البنك الأهلي نظيره إنبي، اليوم الأبعاء، في لقاء جمع الفريقين في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.

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وسجل أحمد ياسر ريان هدف التقدم للبنك الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 37، تعادل أحمد زكي لفريقه إنبي في مرمى البنك الأهلي.



وعاد البنك الأهلي ليسجل الهدف الثاني والفوز في اللقاء على حساب إنبي في الدقيقة 90،عن طريق أسامة فيصل، ليفوز البنك 2-1.

وتقام مباراة العودة بين البنك الأهلي وإنبي، يوم الأحد المقبل، في الثامنة مساء، وتذاع على قناة أون سبورتس.

