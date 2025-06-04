الأهلي السعودي ينافس أياكس وسلتيك في بطولة كومو الودية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الأهلي السعودي مشاركته في بطولة كومو الودية خلال الفترة من 23 إلى 27 يوليو المقبل.

ويشارك في البطولة إلى جانب الأهلي فرق كومو الإيطالي وأياكس أمستردام الهولندي وسلتيك الإسكتلندي.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخه، ليضمن مشاركته بمقعد مباشر في النسخة المقبلة من البطولة للموسم الكروي الجديد 2025-2026. وأنهى الفريق دوري روشن السعودي في المركز الخامس برصيد 76 نقطة.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم حدد يوم الخميس 28 أغسطس 2025 موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدوري السعودي.

وسيلعب الأهلي ضد العربي صاحب المركز 13 بدوري الدرجة الأولى (دوري يلو) في الدور 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، خلال الفترة بين 21 و24 سبتمبر المقبل.