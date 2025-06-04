“لا أحد مثلي”… اعتراف مثير من داني أولمو!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- في مقابلة لافتة مع صحيفة ليكيب الفرنسية، أطلق داني أولمو، نجم برشلونة والمنتخب الإسباني، تصريحات جريئة قال فيها: “أعتقد أن هناك قلة من اللاعبين مثلي في الملعب، لا أكتفي بلعب الكرة، بل أحاول فهمها والتصرف بمنطق، لا أتبع التعليمات فقط، بل أفسر المباراة وأساعد زملائي بأفضل طريقة ممكنة”.

أولمو الذي تألق هذا الموسم محققًا الثلاثية المحلية مع برشلونة ووصولًا إلى نصف نهائي دوري الأبطال، أكد أنه يحلل مبارياته أسبوعيًا مع والده، مضيفًا: “المدربون يقدرون التزامي وطموحي وتنوعي في الأدوار، أُجيد اتخاذ القرارات، ألعب بشكل عمودي، وأفقد القليل من الكرات”.

كما لم ينسَ الإشادة بمدربه السابق في المنتخب، لويس إنريكي، قائلًا: “جعلنا نؤمن أننا الأفضل في العالم، وصدقنا ذلك، ما حققناه في اليورو وكأس العالم كان بفضل ثقته”.

وقبل مواجهة فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم، ختم أولمو: “نحترم فرنسا، لكن نعلم أننا إذا لعبنا بطريقتنا، يمكننا الفوز.”