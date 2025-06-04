هل تحافظ دوري الامم الاوروبية على عرفها ؟… بطل لكل نسخة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تلعب اليوم الاربعاء و غدا الخميس مبارتي الدور قبل النهائي لمسابقة دوري الامم الاوروبية في نسختها الرابعة .

المواجهة الاولى تجمع بين المنتخبين الالماني و البرتغالي في مدينة ميونيخ بينما تجمع الثانية بين المنتخبين الاسباني و الفرنسي في مدينة شتوتجارت .

منذ اطلاق الاتحاد الاوروبي – يويفا – لها عام 2019 عرفت مسابقة دوري الامم الاوروبية تتويج بطل جديد في كل دورة من دوراتها الثلاث حيث نالتها البرتغال ثم فرنسا في 2021 قبل ان يأتي الدور على اسبانيا عام 2023.

استضافة المانيا للبطولة في نسختها الرابعة و استفادة منتخب الماكينات الالمانية من عاملي الارض و الجمهور قد يعزز حظوظه في الفوز باللقب القاري ليكون البطل الرابع للمسابقة .

كما ان تواجد حامل اللقب اسبانيا في المربع الذهبي للبطولة قد ينسف امال صاحب الضيافة في لقب اول و يبدد احلام البطلين السابقين فرنسا و البرتغال في استعادة التاج .

اسبانيا التي استعادت تاج اليورو قبل نحو عام في المانيا بعدما فازت على كل من فرنسا و المانيا قد تكسر العرف السائد في مسابقة دوري الامم الاوروبية في ظل حالة التوهج التي يعرفها منتخب لاروخا بقيادة المدرب دي لافوينتي .