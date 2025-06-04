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ضحية قدوم ماستانتونو إلى ريال مدريد

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- مع اقتراب ريال مدريد من إتمام صفقة النجم الأرجنتيني ماستانتونو، بدأت تداعيات هذا الانتقال تظهر على مستقبل بعض اللاعبين، وأبرزهم نيكو باز لاعب كومو المرشح للعودة إلى الفريق الملكي.

وتشير التقارير إلى أن انضمام ماستانتونو سيرفع من حدة المنافسة في وسط الملعب، مما قد يهدد صفقة نيكو باز

وأكد الصحفي رامون دي مون أن ريال مدريد يخطط لبيع نيكو باز إلى أندية تنافس في دوري أبطال أوروبا مثل إنتر ميلان أو باير ليفركوزن، بعد التعاقد معه.

يُذكر أن ماستانتونو، اللاعب الأرجنتيني الشاب، يحظى باهتمام كبير من النادي الملكي الذي يسعى لتعزيز صفوفه بمواهب جديدة، ما يضع بعض اللاعبين الحاليين تحت ضغط البحث عن فرص جديدة خارج البرنابيو.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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