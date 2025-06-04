سيراميكا كليوباترا يصعق الإسماعيلي بثنائية في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة

عدن - ياسمين عبد العظيم - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، خسارة أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية، بهدفين نظيفين.

واستضاف الإسماعيلي، نظيره سيراميكا كليوباترا، على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة المصرية موسم 2024-2025.

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وسجل هدف اللقاء الأول عمرو قلاوة في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء بعد صناعة من زميله مازن ياسر، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق أحمد بلحاج في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ويلتقي الإسماعيلي، مع سيراميكا كليوباترا في مباراة الإياب يوم الأحد المقبل 8 يونيو، على ملعب استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.



وكان الإسماعيلي تأهل إلى دور نصف نهائي كأس الرابطة، بالفوز على طلائع الجيش، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بينهما بالتعادل السلبي في دور ربع النهائي.

وعلى الجانب الآخر، صعد فريق سيراميكا كليوباترا بالفوز على بتروجيت، بنتيجة 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

