شكرا لاهتمامكم بخبر فيجا يغادر الأهلي نحو بورتو في هذا الموعد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - سبورت 360 – اتفقت إدارة النادي الأهلي السعودي مع نظيرتها في بورتو البرتغالي على انتقال الإسباني جابرييل فيجا إلى الفريق البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بورتو يحسم صفقة فيجا من الأهلي

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن وكالة اللاعب جابرييل فيجا أكدت التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال موكلها إلى بورتو هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيجا سيجري الفحوصات الطبية غدًا الخميس، تمهيدًا لانضمامه رسميًا إلى صفوف بورتو، بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين خلال الساعات الماضية.

وقرر جابرييل فيجا الرحيل عن الأهلي السعودي هذا الصيف، بعد قضائه موسمين مع الفريق.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن الأهلي سيحصل على 17 مليون يورو مقابل بيع اللاعب، مع احتفاظه بنسبة 40% من قيمة إعادة البيع مستقبلًا.

وخاض جابرييل فيجا 44 مباراة بقميص الأهلي السعودي، سجل خلالها 7 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة.