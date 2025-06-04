متى سيوقع مودريتش لميلان؟ – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف الصحفي فابريزيو رومانو أن نادي ميلان يقترب من إتمام صفقة التعاقد مع نجم الوسط الكرواتي لوكا مودريتش، بعد التوصل إلى اتفاق شفهي بين الطرفين.

ويتضمن الاتفاق المبدئي عقدًا لمدة عام واحد مع خيار التمديد حتى يونيو 2027، براتب صافي يبلغ 3.5 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت مالية.

وينتظر ميلان انتهاء مشاركة مودريتش مع منتخب كرواتيا خلال فترة التوقف الدولي قبل توقيع العقد، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.