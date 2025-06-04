فابريغاس يغلق الباب في وجه إنتر ميلان

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد سيسك فابريغاس أنه سعيد بالتواجد في كومو، ولا يريد الرحيل عنه في المستقبل القريب.

وقال فابريغاس في تصريحاته التي نقلها موقع كالتشيو ميركاتو: “أؤمن بشدة بمشروع كومو، وأنا سعيد هنا لأنني أستطيع العمل بالطريقة التي أريدها”.

ثم أضاف: “لدينا هنا نفس الأهداف والطموح، وأيضًا ذات الطريقة التي يرى بها الرئيس الأمور”.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يسعى فيه إنتر ميلان للتعاقد مع المدرب الإسباني ليخلف سيموني إنزاغي، لكن يبدو وأن فابريغاس لا يفكر في الرحيل عن ناديه في الوقت الحالي.