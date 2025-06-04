مانشستر سيتي يعطي الضوء الأخضر لرحيل “فتى جوارديولا” في الصيف

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعطى مانشستر سيتي، الضوء الأخضر لرحيل فتى بيب جوارديولا عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع عدم قيده في قائمة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يشارك مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 في مجموعة تضم العين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي والوداد المغربي.

وكان بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي قد أوضح بعد المباراة الأخيرة للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فولهام، والتي غاب عنها جاك جريليش، أن النادي سيعمل مع اللاعب ووكيله لإيجاد أفضل حل لكلا الطرفين.



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ويرغب جريليش، في حجز مكان في قائمة منتخب إنجلترا للمدرب الألماني توماس توخيل، ويرى أن حدوث ذلك صعبًا في ظل عدم مشاركته مع مانشسر سيتي.

يُذكر أن جريليش شارك مع مانشستر سيتي في 7 مباريات فقط في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريمرليج”.

ووفقًا لصحيفة «تليجراف» البريطانية، فإن جاك جريليش، سوف يغيب عن قائمة مانشستر سيتي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقبلة بالولايات المتحدة الأمريكية.

النادي الإنجليزي أعطى اللاعب مطلق الحرية للحديث عن مستقبله مع الأندية تمهيدًا لرحيله عن النادي.

