ديشامب: ديمبلي يستحق جائزة الكرة الذهبية بنسبة 100%

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم عن استحقاق لاعبه عثمان ديمبلي، للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

وشهد هذا الموسم تألقًا كبيرًا من قبل اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي، على المستوى الفردي والجماعي، ويعتبر قريبًا من الفوز بالجائزة خاصة عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتوج باريس سان جيرمان بطلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعدما حقق انتصارًا كاسحًا أمام نظيره إنتر ميلان بخماسية نظيفة، على ملعب “أليانز أرينا”.



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ومن المقرر أن يواجه منتخب فرنسا نظيره إسبانيا ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، مساء الغد، الأحد.

وفي ضوء ذلك، قال ديشامب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “بالتأكيد أنا أدعم عثمان ديمبيلي بنسبة 100% للفوز بالكرة الذهبية، بالنظر إلى الموسم الذي يُقدمه”.

وأكمل: “إنه يستحقها، إذا سألتني عن لامين يامال وعثمان فسأقول عثمان بنسبة 100%”.

وبسؤاله عن أدائه الضعيف مع منتخب فرنسا قال: “بإمكاننا دائمًا تقديم أداء أفضل، كان حاسمًا في المباراة الأخيرة معنا، ولأنه لم يُقدم أداءً يُذكر في مواسم سابقة على مستوى الأندية، فقد رفع حجم التوقعات هذا الموسم”.

وأتم: “وبعد كل هذا الموسم لن يذهب في إجازة، لأنه سيشارك في كأس العالم للأندية من 14 يونيو إلى 13 يوليو، في الولايات المتحدة”.

