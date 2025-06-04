كيف علّق وكيل دوناروما على عروض إنتر ميلان ونابولي؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحول مستقبل الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما إلى علامة استفهام كبيرة بعد أيام من تتويجه مع باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.

دوناروما قال إنه لا يعرف إن كان سيبقى في ناديه الفرنسي، بينما شوهد وكيله إنزو رايولا في مقر إنتر ميلان، ما عزز شكوك عودته للدوري الإيطالي.

رايولا قال لشبكة “Sky” عن مصير دوناروما: “نحتاج للتفاوض مجدداً مع باريس سان جيرمان، وبعدها سنرى، توجد العديد من العروض”.

أما عن عرض إنتر ميلان، فقال رايولا: “بالتأكيد إنتر معجب به، لكن لا شيء آخر، نفس الأمر ينطبق على نابولي”.

وفي حال انتقاله لإنتر سيشعل دوناروما نار العداء مع ناديه السابق ميلان بعدما قرر تركه للانتقال إلى باريس في 2021، وبعدها أطلق عليه مشجعوه لقب “دولاروما”.

وخلال مؤتمر صحفي بمعسكر منتخب إيطاليا قال دوناروما عن العودة لبلاده اليوم الأربعاء: “إيطاليا موطني واشتاق إليها، ربما أعود في يوم ما”.

وربما تكون تصريحات دوناروما ووكيله مجرد أدوات ضغط على سان جيرمان لتحسين عقده، الذي ينتهي العام المقبل، وزيادة راتبه.