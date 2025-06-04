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شكرا لاهتمامكم بخبر تشكيلة نابولي المتوقعة للدفاع عن لقبه في الدوري الايطالي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- سيخوض نادي نابولي حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الايطالي الموسم القادم بتشكيل اساسي مدعم ببعض اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي .
تعزيز الصفوف خلال الانتقالات الصيفية خاصة من الناحية النوعية من شانه ان يرفع حظوظه في الاحتفاظ بلقب الكالتشيو و تفادي سيناريو الموسم 2023-2024 المخيب .
موقع سكور 90 نشر التشكيلة الاساسية المتوقع ان يلعب بها نابولي منافسات الموسم القادم حيث ضمت اغلب اللاعبين الذين ساهموا في الفوز باللقب الرابع في تاريخ النادي .
التشكيلة الاساسية لنابولي قد تعرف تواجد كل من البلجيكي كيفين دي بروين و الارجنتيني اليخاندرو جارناتشو المحتمل قدومهما من مانشستر.