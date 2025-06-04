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تشكيلة نابولي المتوقعة للدفاع عن لقبه في الدوري الايطالي

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  • تشكيلة نابولي المتوقعة للدفاع عن لقبه في الدوري الايطالي 3/3

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- سيخوض نادي نابولي حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الايطالي الموسم القادم بتشكيل اساسي مدعم ببعض اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي .

تعزيز الصفوف خلال الانتقالات الصيفية خاصة من الناحية النوعية من شانه ان يرفع حظوظه في الاحتفاظ بلقب الكالتشيو و تفادي سيناريو الموسم 2023-2024 المخيب .

موقع سكور 90 نشر التشكيلة الاساسية المتوقع ان يلعب بها نابولي منافسات الموسم القادم حيث ضمت اغلب اللاعبين الذين ساهموا في الفوز باللقب الرابع في تاريخ النادي .

التشكيلة الاساسية لنابولي قد تعرف تواجد كل من البلجيكي كيفين دي بروين و الارجنتيني اليخاندرو جارناتشو المحتمل قدومهما من مانشستر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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