منها تجنب ريال مدريد.. 3 أسباب تدفع مودريتش لقبول عرض ميلان

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد حقبة ذهبية في ريال مدريد يستعد الساحر الكرواتي لوكا مودريتش لخوض تجربة جديدة، وتشير الاحتمالات إلى انتقاله إلى ميلان الإيطالي، ولديه أسبابه للموافقة رغم العرض المالي المنخفض.

صحيفة “Marca” تتوقع إتمام الصفقة في الأيام القليلة المقبلة، بالتعاقد لموسم واحد مع إمكانية التجديد لموسم آخر، وحصوله على ثلث راتبه تقريباً في ريال مدريد.

ورغم العروض الأميركية والسعودية يميل مودريتش (39 عاماً) إلى ميلان لثلاثة أسباب.

الاقتداء بمثله الأعلى

يوجد سبب عاطفي وراء اختيار ميلان، فهو النادي الذي لعب له أسطورة كرواتيا زفونيمير بوبان، المثل الأعلى لمودريتش وصديقه المقرب الآن، ما يحفزه لتكرار التجربة التي أُعجب بها وتابعها في مراهقته.

أفضل استعداد للمونديال

يؤمن مودريتش بأن الاحتكاك في الدوري الإيطالي سيوفر له أفضل فرصة ممكنة للاستعداد لمونديال 2026، فهو أعرق نادٍ قدم له عرضاً، كما أنه يحبذ اللعب تحت ضغط جماهيري والتنافس مع فرق قوية، والاحساس بالشعور القيادي في ميلان.

تجنب ريال مدريد

سيغيب ميلان عن المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل بعد إنهاء الدوري الإيطالي بالمركز الثامن، ما يحقق أمنية مودريتش بتجنب الصدام مع ريال مدريد في أي وقت.

ولا يزال مودريتش يحلم بإنهاء رحلته الطويلة مع الريال بالتتويج بكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة.