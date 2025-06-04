صفقة جديدة على رادار برشلونة بأمر من فليك

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت قناة TV3 أن المدرب هانز فليك اقترح على إدارة برشلونة التعاقد مع أديمولا لوكمان، لاعب أتلانتا معتبرًا إياه خيارًا جذابًا وملائمًا من الناحية المالية لتعزيز مركز الجناح في الفريق.

منذ مارس الماضي، يتردد اسم لوكمان بقوة في وسائل الإعلام كأحد أبرز الأسماء المطروحة لدعم خط الهجوم في برشلونة.

ولا تزال تفاصيل سعر اللاعب غير واضحة، حيث تشير بعض المصادر الإيطالية إلى أن قيمته قد تصل إلى 60 مليون يورو، بينما تؤكد مصادر أخرى إمكانية إتمام الصفقة مقابل نحو 30 مليون يورو فقط.

ويهدف المدير الرياضي في برشلونة، ديكو، إلى التعاقد مع لاعب قادر على شغل مركز الجناح بكفاءة، خاصة بعد الاعتماد شبه الدائم على رافينيا في هذا المركز خلال الموسم الماضي.

تُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة برشلونة لتعزيز صفوف الفريق استعدادًا للموسم القادم، وسط متابعة دقيقة لسوق الانتقالات.

أرقام أديمولا صاحب الـ 27 عامًا مع الفريق الإيطالي:

شارك في 118 مباراة.

سجل 52 هدفًا.

قدم 25 تمريرة حاسمة.