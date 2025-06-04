سلمان الفرج يدافع عن سالم الدوسري!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أعرب النجم سلمان الفرج، لاعب نادي نيوم، عن دعمه لزميله السابق في الهلال سالم الدوسري، في ظل الاتهامات التي وُجهت إليه بشأن عدم قدرته على قيادة الزعيم.

وأكد الفرج أن الدوسري يمتلك خبرة واسعة ومهارات قيادية تؤهله لتولي هذا المنصب، مشيرًا إلى أنه بعيد عن أجواء الفريق حاليًا ولا يعرف تفاصيل ما يحدث داخله.

بينما أضاف: “أعتقد أن هذه الاتهامات ليست من أشخاص ينتمون للنادي، بل تهدف إلى إثارة الفتنة بين اللاعبين وزعزعة استقرار الفريق”.

واختتم الفرج تصريحاته بالتأكيد على أهمية الوحدة بين اللاعبين، مشددًا على أن مثل هذه الشائعات لا تفيد الفريق بل تضر بمسيرته.

يذكر أن الدوسري تولى شارة قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في صيف عام 2024، بعد انتقال الفرج إلى نيوم.