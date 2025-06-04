“محارب جديد في الجزيرة”.. الأهلي يضم التونسي محمد بن رمضان

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الأهلي المصري رسمياً تعاقده مع لاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضان قادماً من فرينكفاروش بطل الدوري المجري.

ونشر بطل الدوري المصري مقطع فيديو عبر منصاته الرسمية، ظهر النجم التونسي في نهايته ليقول: “مجارب جديد في الجزيرة.. بن رمضان على الأبواب”.

ولم يكشف الأهلي المزيد من التفاصيل عن الصفقة.

وقالت تقارير إن بن رمضان سيوقع مع الأهلي لأربعة مواسم مقابل 2.5 مليون دولار.

وسيخوض بن رمضان (25 عاماً) تجربته الثالثة في مشواره الكروي بعدما لعب في صفوف الترجي بين عامي 2018 و2023، قبل أن ينتقل إلى صفوف فرينكفاروش.

ويسافر الأهلى إلى أمريكا غداً الأربعاء للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى بمونديال الأندية مع إنتر ميامي الأمريكي ,بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي،