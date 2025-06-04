ريال مدريد يسابق الزمن بشأن صفقة ماستانتونو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يواصل نادي ريال مدريد الإسباني جهوده المكثفة لإنهاء صفقة ضم لاعب وسط ريفر بليت الأرجنتيني، فرانكو ماستانتونو، قبل نهاية الأسبوع الجاري.

بحسب تقرير الصحفي إدواردو بورغوس من صحيفة «آس» الإسبانية، فقد تم إرسال جوني كالافات إلى بوينس آيرس في مهمة رسمية تبدو ثانوية، لكنها تهدف فعليًا إلى إتمام مفاوضات التعاقد مع اللاعب.

يعتزم ريال مدريد دفع الشرط الجزائي في عقد ماستانتونو، والمقدر بـ45 مليون يورو، ما يعكس جدية النادي في سرعة إغلاق الصفقة.

تربط النادي الإسباني علاقة طيبة مع ريفر بليت، مما قد يسهل من مسار المفاوضات.