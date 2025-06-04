برشلونة يرد على عقوبات يويفا المحتملة في دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد العظيم - رد نادي برشلونة على تقارير حول عقوبة محتملة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، بسبب مخالفات اللعب المالي النظيف المتكررة، بحسب صحيفة “ذا تايمز” البريطانية.

الصحيفة أوضحت أن “يويفا” سبق وأن عاقب برشلونة بغرامة 500 ألف يورو بسبب تقديم معلومات مالية غير صحيحة، العقوبة الجديدة قد تشمل خصم نقاط أو تحديد عدد اللاعبين في دوري أبطال أوروبا القادم.

“يويفا” رفض اعتبار بيع برشلونة لـ10% من حقوق البث التلفزيوني في 2022 كدخل تشغيلي، واعتبرها أرباحًا أو خسائر من أصول غير ملموسة، هذا تسبب في عدم احتسابها ضمن معايير اللعب المالي النظيف.



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لاحقًا، باع برشلونة 15% أخرى من حقوق البث مقابل 400 مليون يورو، ولم يتم تسجيلها كدخل تشغيلي أيضًا، هذا الأمر دفع “يويفا” إلى معاقبة النادي مجددًا.

برشلونة قدم اعتراضًا على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي “CAS”، لكنه خسر القضية واضطر لدفع الغرامة المالية التي فرضها “يويفا”.

ردًا على التقارير، أكد برشلونة بحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية إتمامه عملية تدقيق مالي يجريها “يويفا” كل عامين، وأنه لم يتلق بعد نتائج أو عواقب محتملة من هذه المراجعة.

برشلونة شدد أن الخلاف الأساسي مع “يويفا” هو عدم اعتبار بعض العمليات المالية كدخل تشغيلي اعتيادي، على عكس ما تعتبره رابطة الدوري الإسباني.

برشلونة وعد جماهيره بأنه سيواصل متابعة الموضوع عن كثب وسيزودهم بأي تحديثات في المستقبل القريب بخصوص هذا الملف.

