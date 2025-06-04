الزمالك يدخل في مفاوضات مع مدرب عربي لخلافة أيمن الرمادي

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكدت تقارير مغربية، أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات رسمية مع مدرب جديد لبحث إمكانية توليه قيادة الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “le360 سبور” المغربية، فقد أجرت إدارة الزمالك اتصالات مباشرة مع المغربي عادل رمزي المدير الفني السابق لفريق الوداد الرياضي، لمناقشة مشروع التعاقد معه، في انتظار حصوله على موافقة الاتحاد الهولندي لكرة القدم قبل الدخول في مفاوضات رسمية.





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وجاء تفكير الزمالك في التعاقد مع المدرب المغربي بعدما نال إعجاب مسؤولي النادي بسيرته الذاتية، خاصة خبراته مع فرق الشباب بنادي بي إس في آيندهوفن الهولندي، إلى جانب قيادته للوداد الرياضي خلال فترة صعبة، نجح خلالها في الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز، كما ترك الفريق وصيفًا في الدوري المحلي مع مباراتين مؤجلتين.

ويُعد عادل رمزي من أبرز الكفاءات التدريبية المغربية الصاعدة، ويحظى بتقدير واسع في الأوساط الكروية داخل بلاده وخارجها.

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة مرتقبة غدًا الخميس أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر، تحت قيادة المدرب المؤقت أيمن الرمادي.

