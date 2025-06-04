وزير الرياضة يجتمع مع لاعبي الأخضر.. ويوجه رسالة هامة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – عقد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، اجتماعًا مع لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم في معسكرهم بمدينة الخبر، استعدادًا لمواجهتي البحرين وأستراليا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

خلال اللقاء، أعرب الوزير عن ثقته الكبيرة في قدرات اللاعبين والجهازين الإداري والفني، مؤكدًا أهمية تحقيق نتائج إيجابية تضمن للأخضر الاستمرار في المنافسة.

وفي كلمته، حث الأمير اللاعبين على بذل أقصى جهدهم، مشيرًا إلى أهمية هذه المباريات في تاريخ الكرة السعودية.

وقال: “نريد أن نرى جميع المنتخبات السعودية تتأهل لكأس العالم لأول مرة، وأنتم من ستكتبون هذا الإنجاز”.

كما دعاهم إلى “شد الحيل” لتحقيق الأهداف المرجوة، معربًا عن ثقته في قدرتهم على “تبيض الوجه” في هذه التصفيات المهمة.