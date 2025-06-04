كل الطلبات مرفوضة.. الاتحاد المصري يصدم الزمالك في قضية زيزو

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرض الزمالك لصدمة جديدة من الاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص الأزمة المشتعلة مع لاعبه أحمد سيد (زيزو).

موقع Yallakora المصري ذكر اليوم الأربعاء أن الاتحاد المصري رد على خطاب الزمالك بخصوص نهاية الموسم في 12 يونيو، وقال إن هذا غير صحيح لأن الموسم ينتهي بعد إقامة نهائي كأس مصر مساء يوم الخميس. ويلعب الزمالك ضد بيراميدز في استاد القاهرة لحسم اللقب.

وكان الزمالك أرسل خطاباً إلى الاتحاد المصري يؤكد فيه أن نهاية الموسم من المفترض أن تكون مع آخر بطولات الموسم وهي كأس الرابطة (كأس عاصمة مصر)، حتى لا يكون بوسع لاعبه زيزو الانضمام للغريم الأهلي في انتقال مجاني وتمثيله في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

لكن الاتحاد المصري قال إن كأس الرابطة “بطولة غير رسمية وغير مدرجة ضمن بطولات الاتحاد طبقاً للمادة 79 من لائحة النظام الأساسي”. وهذا يعني أن بوسع أي فريق قيد لاعبيه الجدد بدءاً من يوم الجمعة المقبل.

ووصل الزمالك وزيزو إلى طريق مسدود، وذكرت تقارير أن الأهلي توصل لاتفاق لضم أحد أبرز لاعبي الدوري المصري في السنوات الأخيرة، في صفقة مدويّة، وأثارت الكثير من الجدل.

وكان الزمالك قد أكد قبل ذلك أنه يرتبط بعقد مع زيزو حتى أول يوليو 2025، لكن ظهر تسريب لعقد اللاعب يوضح أن نهاية العقد مع نهاية الموسم، وبعدها طالب الزمالك بعدم قيده قبل 12 يونيو، وهو الطلب الذي رفضه الاتحاد المصري.

وأصبح من المتوقع أن يعلن الأهلي التعاقد مع زيزو يوم الجمعة أو السبت، على أن يلحق لاعب منتخب مصر بتشكيلة الأهلي، حيث يسافر الفريق إلى الولايات المتحدة مساء اليوم الأربعاء، حيث سيخوض المباراة الافتتاحية ضد إنتر ميامي الأميركي مساء 14 يونيو الجاري.

وكان أحمد سالم المتحدث باسم الزمالك قد أكد أن ناديه سيلجأ إلى التصعيد القانوني في حال قيد أي لاعب مع فريقه الجديد قبل 12 يونيو.