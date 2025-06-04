خاص | الأهلي يضم صفقة جديدة وإنهاء إجراءات السفر لأمريكا

عدن - ياسمين عبد العظيم - أنهى النادي الأهلي اتفاقه على صفقة جديدة لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الشهر.

وعلم بطولات أن اللاعب أحمد رمضان بيكهام، غادر معسكر فريقه سيراميكا كليوباترا، وتواجد داخل الأهلي عقب استخراج تأشيرة السفر، على أن يلحق ببعثة الفريق الأحمر المتجهة إلى أمريكا.

طالع أيضًا | لاعب جديد يلحق بـ الأهلي في كأس العالم للأندية



وتقرر انضمام اللاعب أحمد رمضان بيكهام إلى صفوف الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، في إطار التحضيرات لتعزيز قائمة الفريق خلال البطولة العالمية.



وكانت بعثة الأهلي قد غادرت إلى الولايات المتحدة صباح اليوم الأربعاء، برئاسة خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة.

وتنطلق منافسات كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو 2025، بنظام المجموعات، ويقع الأهلي في مجموعة قوية تضم إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

