معتمد جمال: بيراميدز أخذ مكان الزمالك.. ولأول مرة أتفق مع سيد عبد الحفيظ

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد معتمد جمال، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن الفريق يمر بمرحلة تراجع واضحة على مستوى الترتيب المحلي، مطالبًا بضرورة إعادة التنظيم الفني والإداري داخل النادي، واستثمار وجود شخصيات قادرة على البناء.

وقال معتمد جمال، في تصريحات عبر برنامج “اللعيب”، على قناة “mbc masr”: “أنا أختلف كثيرًا مع أراء سيد عبد الحفيظ، لكن ما صرح به أمس أنا أوافقه فيه”.

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وتابع: “آخر بطولة دوري توج بها الزمالك 2021، من بعدها لمدة 3 سنوات يحصل على المركز الثالث، هذا لا يعني أن المركز الثاني هو مركزنا الطبيعي، لكن نحن منذ 3 سنوات لا نحصل حتى على المركز الثاني، بالحسابات بيراميدز طبعًا أخذ مكان الزمالك، ولو كان توج بالدوري لكان قد أخذ مكان الأهلي”.



وأضاف: “لكن بيراميدز منذ 3 سنوات ينافس الزمالك على المركز الثاني، عيب جدًا، وأطلب من إدارة القلعة البيضاء أن نقوم بعمل تنظيم صحيح، حتى إذا لم تحصل على الدوري على الأقل تحصد المركز الثاني لتشارك في دوري أبطال إفريقيا وهو المكان الطبيعي للنادي، لأن كأس الكونفدرالية لا تليق بمكانة الزمالك”.

واختتم: “لذلك أطالب بمساعدة ميدو وحازم إمام عضوي اللجنة الفنية، اجعلوهم يخططوا بشكل صحيح وعمل بنية تحتية للنادي بشكل صحيح، لأنني أرى أن في الفترة الأخيرة البعض من داخل النادي يكتفهم ولا يريد أن يساعدهم، أتمنى الزمالك يُخطط بشكل صحيح، حتى نجني ثمار ما فعلوه”.

