عاجل.. إنزاغي يتجه إلى باريس لملاقاة رئيس الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يواصل نادي الهلال خطواته الجادة لتعزيز مشروعه الرياضي، وهذه المرة عبر التعاقد مع المدرب الإيطالي البارز سيموني إنزاغي، الذي غادر مدينة ميلان متوجهًا إلى باريس، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقه مع إدارة الزعيم السعودي.

وفقًا لما أورده الصحفي الموثوق رودي جاليتي، فإن إنزاغي سيجتمع في العاصمة الفرنسية مع رئيس نادي الهلال، تمهيدًا لتوقيع عقدٍ يمتد لموسمين، مقابل راتب سنوي صافٍ يبلغ 26 مليون يورو.

يرافق إنزاغي في رحلته كل من وكيل أعماله الشهير فيديريكو باستوريلو، والذي لعب دورًا محوريًا في سير المفاوضات، إضافة إلى توماسو إنزاغي، نجل المدرب، الذي كان حاضرًا أيضًا في المشاورات.

يأتي هذا التحرك في وقتٍ تسعى فيه الأندية السعودية إلى استقطاب أبرز الأسماء في عالم كرة القدم، ضمن مشروع استثماري رياضي ضخم، جعل الدوري السعودي وجهة مغرية للمدربين والنجوم العالميين.