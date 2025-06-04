لامين يامال يُشبه مبابي! – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – عبّر ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، عن إعجابه الكبير بموهبة لامين يامال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، واصفًا إياه بأحد “اللاعبين الاستثنائيين” الذين لا يظهرون سوى نادرًا في كل جيل.

وفي تصريح لافت، قارن ديشامب بين ما يقدمه يامال حاليًا في سن الـ 17 وبين ما كان يفعله كيليان مبابي عندما كان في نفس عمره ، مؤكدًا أن كلاهما يندرج تحت فئة “اللاعبين خارج التصنيف”، أو كما يصفهم الإيطاليون بـ”Fuoriclasse”، وذلك لقدرتهم على ترك بصمة في كرة القدم منذ سن مبكرة.

ديشامب اختتم حديثه بالتأكيد على أن هؤلاء النجوم الصاعدين يمتلكون شيئًا خاصًا يجعلهم مختلفين، وأن تأثيرهم في اللعبة يبدأ مبكرًا من خلال لمساتهم الاستثنائية في المباريات.